Borderlands, iniziano le riprese per il film tratto dal celebre videogioco

Sembrava che ci fossero movimenti sul set di Borderlands, e infatti pare proprio che le riprese del film di Eli Roth abbiano avuto inizio. Almeno stando a quanto twittato da uno dei suoi protagonisti.

È stato l'account di Discussing Film a segnalare l'inizio delle riprese di Borderlands, citando come fonte il tweet condiviso qualche ora fa da Ariana Greenblatt a.k.a. Tiny Tina nella pellicola diretta da Eli Roth e scritta dal creatore di Chernobyl Craig Mazin.

"Siamo qui fuori con le telecamere accese! Giorno 1 #BrorderlandsMovie" ha scritto la ragazza nella caption del post che non sembra essere un pesce d'aprile, e mostra anche una foto dal set assieme a Roth.

L'adattamento della celebre saga videoludica sviluppata da GearBox Software è tra i titoli più attesi dei prossimi mesi, e può vantare un cast di tutto rispetto: oltre alla già citata Greenblatt troviamo infatti Cate Blanchett nel ruolo di Lilith, Jack Black in quello di Claptrap, Jamie Lee Curtis nei panni di Tannis, e Kevin Hart in quelli di Roland, mentre Florian Munteanu sarà Krieg. L'ultima aggiunta al cast di Borderlands è stata Haley Bennett in un "ruolo chiave per il passato di Lilith".

Al momento non sappiamo ancora per quando è prevista l'uscita del film nelle sale, ma vi terremo aggiornati.