Borderlands, un'inedita Cate Blanchett rossa nelle prime foto ufficiali del film!

I film tratti dai videogiochi ci hanno spesso riservato delle cocenti delusioni, ma di Eli Roth c'è da fidarsi: il regista recentemente tornato in sala con il suo apprezzatissimo Thanksgiving è uno abituato a non risparmiarsi e siamo sicuri che non avrà intenzione di farlo con Borderlands. Ora, però, è il momento di scoprire cosa ci aspetta!

Mentre sale l'attesa per il trailer di Borderlands in arrivo domani, infatti, la produzione ha finalmente deciso di rompere gli indugi permettendoci di dare un primo sguardo al team di protagonisti che avremo modo di conoscere nel film in uscita il prossimo agosto: chi incontriamo, dunque, in queste prime foto ufficiali?

Un primo scatto di gruppo ci permette di dare uno sguardo ai nostri coloni (quasi) al completo: a fissarci dall'alto ci sono Dr. Tannis (Jamie Lee Curtis), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Roland (Kevin Hart), Krieg (Florian Munteanu) e soprattutto Lilith, interpretata da una Cate Blanchett dagli inediti capelli rossi e protagonista assoluta di un'altra foto nella quale possiamo ammirarla in queste nuove vesti che, a occhio, sembrano donarle decisamente un sacco (non che sia possibile svilire in qualche modo una come la nostra Cate). Insomma, cosa ve ne pare a giudicare da queste prime foto? Fatecelo sapere nei commenti!