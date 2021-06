Borderlands, guardate il cast del live-action nella prima foto di gruppo!

Dopo aver visto i primi character poster del cast di Borderlands, ora nello stesso stile ci viene presentato parte del gruppo di personaggi che vedremo sullo schermo quando il live-action diretto da Eli Roth arriverà al cinema.

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare i primi materiali promozionali per Borderlands, il film di Eli Roth ispirato all'omonima saga videoludica targata Gearbox, e quest'oggi è arrivata anche una prima foto di gruppo con protagonisti diversi membri del cast.

Seguendo lo stile con cui sono stati realizzati i singoli character poster, infatti, Lilith (Cate Blanchett) Patricia Tannis (Jamie Lee Curtis), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Roland (Kevin Hart), Krieg (Florian Munteanu) e Clap Trap (Jack Black) si "intravedono" nella nuova immagine che trovate anche nella nostra gallery.

"L'attrice due volte premio Oscar Cate Blanchett farà squadra con Kevin Hart nel film di Eli Roth Borderlands. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge dal misterioso passato, farà ritorno contro voglia sul suo pianeta, Pandora, in cerca della figlia scomparsa del più grande S.O.B. dell'universo, Atlas (Ramirez). Lilith formerà un'alleanza con un team decisamente inaspettato: Roland (Hart), un ex mercenario d'elite, ora alla disperata ricerca di redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una feroce demolitrice pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il muscoloso protettore di Tina con qualche difficoltà di retorica; Tannis (Curtis), lo scienziato al limite della sanità mentale; e Claptrap (Black), un robot so-tutto-io piuttosto persistente. Questi improbabili eroi dovranno combattere contro alieni, mostri e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave per raggiungere un potere inimmaginabile. Il destino dell'universo è nelle loro mani, ma lotteranno per qualcosa di più: lotteranno l'uno per l'altro" recita la sinossi ufficiale di Borderlands.

