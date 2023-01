Borderlands, guai per il film del videogame: Eli Roth licenziato, al suo posto Tim Miller?

L ultimo aggiornamento di Borderlands risale ad aprile 2022, e se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto l'atteso adattamento dell'amatissima saga di videogame, potremmo appena aver trovato una risposta per voi.

L'affidabile scooper e insider Daniel Richtman, infatti, in questi minuti ha rivelato sul suo Patreon che Eli Roth è stato licenziato da Borderlands e che il film subirà una lunga sessione di riprese aggiuntive: al posto del regista del film è stato assunto Tim Miller, regista di Deadpool e Terminator: Dark Fate, voluto dallo studio dopo diverse pessime proiezioni di prova.

Secondo quanto riportato, una prima sessione di riprese aggiuntive per il film si sarebbe svolta nel corso dell'estate 2022, con Gary Ross assunto come nuovo sceneggiatore (la sceneggiatura del film di Eli Roth è stata scritta da Craig Mazin, co-showrunner di The Last of Us di HBO). Il film è stato poi proiettato in una serie di nuovi test-screening a novembre scorso, ma ancora insoddisfatta a quel punto la Lionsgate ha deciso di sollevare Eli Roth dall'incarico e tentare di salvare il film con Tim Miller.

Ricordiamo che Borderlands include nel cast Cate Blanchett (che aveva concluso le sue riprese di Borderlands nel giugno del 2021 per poi iniziare i lavori su TÁR, film già uscito e che dovrebbe garantirle una nomination agli Oscar 2023), oltre a Jack Black, Kevin Hart e Jamie Lee Curtis.

Ovviamente vi terremo aggiornati, quindi rimanete con noi.