Borderlands, ma che fine ha fatto il film? Novità da Jack Black

La grande connessione tra videogiochi e cinema verrà riproposta nel prossimo adattamento di Eli Roth della saga videoludica di Borderlands Dopo aver riportato del silenzio imposto a Eli Roth a proposito di Borderlands, torniamo a parlare della trasposizione del videogioco a tema fantascientifico per condividere le parole di Jack Black che ha deciso di esporsi, divertito ed certamente convinto, riguardo il personaggio che è stato chiamato a doppiare. Durante una puntata di un podcast di Variety, l’attore e musicista ha anticipato qualcosa del suo ruolo: “È come R2-D2, ma parla inglese. È un robot dotato di intelligenza artificiale e un personaggio divertente da interpretare. Cate Blanchett era così arrabbiata con me. Diceva: ‘Ma che cavolo? Voglio essere io il robot!”. Come già specificato ancora si sa pochissimo a proposito dell’adattamento di un videogioco capace di appassionare milioni di fan grazie al suo aspetto visivo particolare e alle sue atmosfere violente, irriverenti e assolutamente peculiari. In attesa che la produzione scopra in qualche modo le carte e ansiosi di poter vedere le prime clip promozionali di un progetto che in qualche modo segue le orme di The Last of Us e di Fallout sfruttando un media e delle tempistiche narrative evidentemente diverse, vi lasciamo al chiarimento di Eli Roth a proposito della fedeltà alla serie originale di Borderlands.