Borderlands, il film di Eli Roth ha una data d'uscita!

Dopo parecchi anni lontano dai riflettori, l'adattamento cinematografico di Borderlands, popolare videogame prodotto da Gearbox Software, ha una data di uscita che, purtroppo, è ancora molto lontana per tutti gli appassionati del gioco famoso per un pungente humor e tanta violenza.

La possibilità che l'adattamento di Borderlands fosse morto, agli occhi dei fan, erano parecchie: infatti, le riprese del film sono terminate nel 2021 e dopo questa notizia, sul fronte Borderlands non si era saputo più nulla tranne della possibilità che non ci fosse più un popolare nome di The Last of Us tra gli sceneggiatori di Borderlands. Confermata anche la presenza della regista Eli Roth dopo alcuni rumor, non si aspettava altro che una data di uscita nell'arco del 2023, ma secondo quanto riportato da Deadline il calendario per Borderlands sarà un po' diverso. Percorrendo una strada insolita per un film, infatti, Borderlands uscirà ben tre anni dopo la fine delle riprese ossia il 9 agosto 2024.

Non sono state divulgate le motivazioni dietro questa scelta, ma l'annuncio di una data di uscita per i gamer è già una buona notizia considerata l'assenza totale di informazioni dal 2021. Borderlands vanterà un cast stellare: tra i nomi degli attori coinvolti, infatti, spiccano quelli di Cate Blanchett nel ruolo di Lilith, Kevin Hart nel ruolo di Roland , Jack Black nel ruolo di Claptrap e Jamie Lee Curtis nelle vesti della dottoressa Patricia Tannis.