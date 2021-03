Borderlands, il film: Ariana Greenblatt sarà Tiny Tina nell'adattamento di Eli Roth!

Variety riporta che Ariana Greenblatt interpreterà Tiny Tina, un'adolescente esperta di esplosivi, nell'adattamento cinematografica del celebre videogame Borderland, che sarà diretto dal regista Eli Roth.

L'annuncio arriva a corredo di precedenti conferme per il cast, che includerà alcune star di altissimo livello come Cate Blanchett nei panni Lilith, Kevin Hart nei panni di Roland, Jamie Lee Curtis in quelli di Dr. Tannis e Jack Black in quelli di Claptrap. Borderlands, lo ricordiamo, è uno dei franchise di videogiochi di maggior successo al mondo, con oltre 68 milioni di unità vendute in tutto il mondo, tra le quali ricordiamo le oltre 24 milioni del solo Borderlands 2 e le 12 milioni per Borderlands 3.

La Greenblatt ha già accumulato alcuni crediti impressionanti nonostante la sua relativa giovinezza: ha recitato in Love and Monsters, The One and Only Ivan e ha avuto un ruolo di doppiatrice in Scoob. In precedenza aveva recitato nella serie di Disney Channel Stuck in the Middle ed è apparsa in Avengers: Infinity War e A Bad Moms Christmas. Prossimamente la vedremo accanto a Gina Rodriguez in Awake di Netflix, e in un ruolo di supporto nel musical di Lin-Manuel Miranda In the Heights. Ha ottenuto la parte di Tiny Tina dopo un provino che ha preso in esame giovani attrici di tutto il mondo.

"Ariana è un nuovo talento spettacolare nel cinema", ha detto Eli Roth. “Ha già lavorato con molti dei miei stretti collaboratori e tutti ne sono entusiasti. Ci ha sconvolti tutti durante la sua audizione e non vedo l'ora di vederla portare sul grande schermo la selvaggia, folle e imprevedibile Tiny Tina. Esploderà sullo schermo come una delle granate di Tina."

