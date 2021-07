Borderlands, Eli Roth annuncia:'Il film è adatto ai nuovi fan e ai gamer incalliti'

Il film dedicato al celebre franchise videoludico Borderlands attirerà in sala tanti appassionati videogiocatori ma sarà fruibile anche alle persone che non vi hanno mai giocato. A specificare questo dettaglio è stato il regista Eli Roth, intervistato di recente, assicurando che non è necessario conoscere il gioco per poter apprezzare il film.

Roth ha paragonato il film ad una 'dipendenza' per i gamer di Borderlands, rassicurandoli sulla presenza di moltissime Easter Egg all'interno del film. Scoprite qui le prime immagini di Borderlands, con l'illustre cast di protagonisti.

Intervistato da Collider il regista ha chiarito alcuni aspetti sull'accessibilità del pubblico al film.



"Non è necessario aver giocato al gioco per godersi il film. Volevo, sapete, Il quinto elemento, I predatori dell'arca perduta, qualcosa di totalmente divertente. Come con Tomb Raider, se non hai giocato al gioco potresti comunque goderti il film. Siamo stati in grado di creare una storia con tutti i tipi di Easter Egg per i giocatori più accaniti, ma anche un film accessibile ai fan. Quando l'ho proposto ho detto 'Oh, sto preparando la dipendenza per i giocatori di Borderlands'. Ad esempio, se hai giocato al gioco e se un giocatore accanito, adorerai tutti i dettagli che ci sono dentro e il divertimento, e se non hai mai giocato al gioco prima di guardare il film, ti verrà voglia di giocarci".



Un buon mix, secondo le parole di Eli Roth. Nel cast del film Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black e Ariana Greenblatt.

A fine giugno è stata annunciata la fine delle riprese di Borderlands.