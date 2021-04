Borderlands, Edgar Ramirez si aggiunge al cast del live-action: ecco chi interpreterà

Le riprese di Borderlands sono iniziate da pochi giorni, ma sembra che il cast del live-action targato Lionsgate non fosse ancora al completo: è notizia dell'ultim'ora, infatti, l'aggiunta di Edgar Ramirez al film diretto da Eli Roth.

Ramirez interpreterà infatti uno dei personaggi più importanti del film, Atlas, che nel gioco era il nome di una delle più grandi compagnie produttrici di armi.

"Che incredibile onore avere un attore del calibro, talento e carisma di Edgar Ramirez assieme a Cate Blanchett e a questo fantastico cast" ha dichiarato Eli Roth "Atlas deve avere una personalità davvero magnatica, qualcuno che abbia fascino e carisma, ma che sappia mostrare anche un'aria minacciosa. Sono stato un fan di Edgar fin dai suoi inizi, e continua a stupirmi con ogni suo ruolo. Vogliamo creare qualcosa di divertente e diverso da ciò che chiunque abbia visto finora dalle sue performance. Sono davvero estasiato all'idea di lavorare con lui".

"La forza della presenza e del talento di Edgar come attore lo rendono la scelta ideale per il ruolo di Atlas, un personaggio che ha nelle sue man il destino di così tante persone nell'universo di Borderlands. È l'aggiunta perfetta a questo cast perfetto" ha aggiunto il presidente di Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane.

Questa la trama ufficiale del film diffusa da Lionsgate: "L'attrice due volte premio Oscar Cate Blanchett farà squadra con Kevin Hart nel film di Eli Roth Borderlands. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge dal misterioso passato, farà ritorno contro voglia sul suo pianeta, Pandora, in cerca della figlia scomparsa del più grande S.O.B. dell'universo, Atlas (Ramirez). Lilith formerà un'alleanza con un team decisamente inaspettato: Roland (Hart), un ex mercenario d'elite, ora alla disperata ricerca di redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una feroce demolitrice pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il muscoloso protettore di Tina con qualche difficoltà di retorica; Tannis (Curtis), lo scienziato al limite della sanità mentale; e Claptrap (Black), un robot so-tutto-io piuttosto persistente".

"Questi improbabili eroi dovranno combattere contro alieni, mostri e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave per raggiungere un potere inimmaginabile. Il destino dell'universo è nelle loro mani, ma lotteranno per qualcosa di più: lotteranno l'uno per l'altro".