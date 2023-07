Borderlands Echovision Live, arriva la prima serie TV interattiva del franchise!

Il franchise di Borderlands continua a espandersi con l’annuncio della nuova serie tratta dal videogioco, Borderlands EchoVision Live, uno show interattivo che racconterà le disavventure di otto turisti e lascerà agli spettatori il potere di prendere decisioni fondamentali per mandare avanti la trama.

Dopo aver indicato una data d’uscita per il film Borderlands, diretto da Eli Roth, i fan dell’irriverente videogioco possono gioire alla notizia dell’uscita di questa serie tv che lascerà al pubblico il comando della storia di otto turisti che durante un safari verranno abbandonati su Eden-6, permettendo agli spettatori di decidere come i personaggi si relazioneranno tra loro, gestiranno i momenti di tensione e che tipo di persone diventeranno.

Quella di Borderlands EchoVision Live sarà un’esperienza collettiva, in cui i fan prenderanno insieme le decisioni sul futuro della storia.

Messi di fronte a banditi e a ogni sorta di pericolo, questa banda di dilettanti dovrà superare limiti e paure per sopravvivere su Eden 6 grazie al coinvolgimento di massa della comunità di spettatori che avrà un impatto diretto e decisivo sulla storia di questi zero che cercano di diventare eroi. In ballo ci sono reputazioni, relazioni e ricompense, con le scelte e le azioni di milioni di persone che decideranno il destino di questi personaggi.

Sicuramente un progetto ambizioso e molto interessante, che dimostra come le nuove frontiere dell’intrattenimento cambieranno anche il modo in cui, in futuro, vedremo e godremo degli spettacoli televisivi.

In attesa di saperne di più, vi lasciamo alle parole di Eli Roth a proposito del suo adattamento di Borderlands.