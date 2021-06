Borderlands, all'E3 2021 spazio per il film: ecco le novità sul live-action di Eli Roth

I fan di Borderlands saranno contenti di sapere che il progetto cinematografico legato alla celebre saga videoludica di Gearbox sta proseguendo a gonfie vele, come ha voluto assicurarci anche il CEO della compagnia durante l'E23 2021. Ecco quali sono le ultime novità al riguardo.

Nelle ultime settimane l'argomento Borderlands si è fatto sempre più caldo, tra i nuovi annunci di casting e le prime informazioni dal set del film diretto da Eli Roth, e anche questa sera all'E3 2021 si è parlato dell'adattamento live-action in sviluppo per Lionsgate.

Il CEO di Gearbox Randy Pitchford ci ha infatti aggiornato sullo status della produzione direttamente dal set del film, dove tra una chiacchierata con Eli Roth, Edgar Ramirez, Kevin Hart e i produttori del film abbiamo appreso che più di metà film, circa 2/3 delle riprese, è già stato portato al termine.

E nonostante non ci siano stati forniti nuovi contenuti promozionali oltre ai primi character poster diffusi nei giorni scorsi, Roth ha voluto ribadire come si stia lavorando per portare sullo schermo un prodotto che possa attirare tanto gli appassionati di lunga data della saga videoludica, sia chi di Borderlands non ne ha mai sentito parlare.

Dopotutto, è un discorso coerente anche con le precedenti dichiarazioni di Pitchford sul Borderlands Cinematic Universe e il suo differire da quello dei videogiochi, pur mantenendone l'autenticità: "Per coloro che sono interessati: "Il Borderlands Cinematic Universe non sarà identico al Borderlands Videogame Universe. Ci sarà autenticità nel rappresentare personaggi, tono e stile, ma anche lo spazio necessario per storyline indipendenti. I medium non sono gli stessi, quindi i contenuti non dovrebbero essere costretti a seguire le stesse regole" spiegava.

Al momento non abbiamo una data d'uscita per il film di Borderlands, ma non dovrebbero tardare annunci al riguardo.