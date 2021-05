Borderlands, clamoroso: Penn Jillette si unisce al cast e spoilera tutto?

Come riportato da Slash Film, Penn Jillette si sarebbe unito al cast di Borderlands, adattamento live-action dell'omonimo videogioco, che vede tra i suoi protagonisti gli attori Kevin Hart e Jamie Lee Curtis a formare una coppia decisamente inedita sul grande schermo. Nel cast presenti anche Cate Blanchett e Jack Black. Le riprese sono in corso.

Jillette ha anche aggiunto che il suo sarà un piccolo ruolo e che gli occorreranno tre settimane di riprese. Parlando proprio del suo ruolo, Jillette ha anche aggiunto: "Sarò insieme a Cate Blanchett, Jack Black, Jamie Lee Curtis e Kevin Hart, con la maggior parte delle mie scene con Kevin Hart. Ho una parte davvero molto molto molto piccola, ho tipo quattro scene e quattro versi di dialogo". Le riprese di Borderlands sono in corso.

Jillette ha aggiunto quindi: "Sono un prete che cerca di condurre la cerimonia di un matrimonio e quindi c'è una scena di combattimento. Quindi mi guardo l'intera scena di combattimento semplicemente standomene lì impalato. Poi entro in gioco e improvvisamente sono in una navicella spaziale con Kevin Hart". Jillette ha poi sottolineato come la sua parte sia molto simile a un cameo che a un ruolo vero e proprio.

Questa la trama ufficiale del film diffusa da Lionsgate: "L'attrice due volte premio Oscar Cate Blanchett farà squadra con Kevin Hart nel film di Eli Roth Borderlands. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge dal misterioso passato, farà ritorno contro voglia sul suo pianeta, Pandora, in cerca della figlia scomparsa del più grande S.O.B. dell'universo, Atlas (Ramirez). Lilith formerà un'alleanza con un team decisamente inaspettato: Roland (Hart), un ex mercenario d'elite, ora alla disperata ricerca di redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una feroce demolitrice pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il muscoloso protettore di Tina con qualche difficoltà di retorica; Tannis (Curtis), lo scienziato al limite della sanità mentale; e Claptrap (Black), un robot so-tutto-io piuttosto persistente".

La regia di Borderlands è di Eli Roth.