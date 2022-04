Borderlands, Cate Blanchett è Lilith nel video del CinemaCon: 'Non l'avete mai vista così'

Eli Roth con Borderlands aveva promesso un film adatto sia ai fan della saga di videogame sia ai neofiti, e in queste ore ha presentato il suo adattamento durante il CinemaCon: se siete curiosi vi forniamo la descrizione delle scene di Borderlands all'interno dell'articolo.

Secondo quanto riferito la Lionsgate nel corso dell'evento di Las Vegas ha proiettato un primo filmato di Borderlands in esclusiva assoluta: il video, della durata di un minuto, anticipa un coloratissimo cine-game che rispecchia il mondo dei videogiochi originali ed inizia con il personaggio di Cate Blanchett, Lilith, che impugna una pistola e indossa una "parrucca rosso fuoco" mentre si fa strada attraverso un vivace paesaggio urbano ("Non l'avete mai vista così prima d'ora", il commento dell'Hollywood Reporter al video). Anche il personaggio di Kevin Hart, Roland, fa una breve apparizione nel filmato, che si conclude con Jack Black, che dà la voce al personaggio Claptrap, che si becca un proiettile dalla pistola di Cate Blanchett.

Ricordiamo che il cast di Borderlands, oltre a Kevin Hart, Cate Blanchett e Jack Black, include anche la leggendaria Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt come Tiny Tina, Haley Bennett, Édgar Ramírez nei panni di Atlas e anche Penn Jillette, doppiatore di Pain nel videogame Borderlands 3, che avrà un cameo nella parte di un prete.

Il film non ha ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati per saperne di più. Per altri approfondimenti guardate il cast di Borderlands nella prima foto di gruppo pubblicata dal set durante le riprese, che si sono concluse a giugno 2021.