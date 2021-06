Borderlands, il cast si presenta nelle prime immagini ufficiali del film di Eli Roth

Come recita la sinossi ufficiale del live-action , infatti: "L'attrice due volte premio Oscar Cate Blanchett farà squadra con Kevin Hart nel film di Eli Roth Borderlands. Lilith (Blanchett), una famigerata fuorilegge dal misterioso passato, farà ritorno contro voglia sul suo pianeta, Pandora, in cerca della figlia scomparsa del più grande S.O.B. dell'universo, Atlas (Ramirez). Lilith formerà un'alleanza con un team decisamente inaspettato: Roland (Hart), un ex mercenario d'elite, ora alla disperata ricerca di redenzione; Tiny Tina (Greenblatt), una feroce demolitrice pre-adolescente; Krieg (Munteanu), il muscoloso protettore di Tina con qualche difficoltà di retorica; Tannis (Curtis), lo scienziato al limite della sanità mentale; e Claptrap (Black), un robot so-tutto-io piuttosto persistente. Questi improbabili eroi dovranno combattere contro alieni, mostri e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave per raggiungere un potere inimmaginabile. Il destino dell'universo è nelle loro mani, ma lotteranno per qualcosa di più: lotteranno l'uno per l'altro".

E mentre aspettiamo di sapere qualcosa di più su questo adattamento, ricordiamoci che il Borderlands Cinematic Universe non sarà identico al Borderlands Videogame Universe , come disse già qualche tempo fa il CEO di Gearbox Randy Pitchford : "Ci sarà autenticità nel rappresentare personaggi, tono e stile, ma anche lo spazio necessario per storyline indipendenti. I medium non sono gli stessi, quindi i contenuti non dovrebbero essere costretti a seguire le stesse regole".

E come preannunciato dal character poster con protagonista Cate Blanchett, anche gli altri personaggi di Borderlands ci vengono "mostrati" con un effetto "vedo non vedo" in bianco e nero, come potete intuire dai post che trovate in calce alla notizia.

