Borderlands, atteso domani il trailer del nuovo film diretto da Eli Roth

È iniziato online il conto alla rovescia per l'uscita del primo teaser trailer di Borderlands, il film targato Lionsgate diretto da Eli Roth, adattamento dell'omonima serie videoludica di Gearbox, scritto dallo sceneggiatore della miniserie HBO Chernobyl, Craig Mazin. Il regista di Hostel co-produrrà il film insieme ad Avi Arad.

Ambientato in un futuro lontano nel quale diverse navi colonizzatrici sono giunte su Pandora, un pianeta situato ai margini della galassia, Borderlands racconta la storia di coloni che viaggiano alla ricerca di un luogo di vita migliore dove poter prosperare.



Ricco il cast del film, che comprende nomi come Cate Blanchett, Kevin Hart e Jamie Lee Curtis. In Borderlands, Blanchett interpreterà Lilith, Hart sarà il soldato Roland mentre la star di Halloween presterà il volto all'archeologa Tannis.

Anche Jack Black reciterà in Borderlands, fornendo la voce al personaggio di Claptrap, un robot dall'indole sarcastica che ben si addice alla star di School of Rock.



Creato una quindicina d'anni fa, il videogame è stato sviluppato per essere giocato su PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows e Macintosh.

I fan di Borderlands attendono con trepidazione questo adattamento per il grande schermo, auspicando che possa rivelarsi una piacevole sorpresa e una conferma della piega intrapresa ultimamente dagli adattamenti cinematografici dei prodotti videoludici.



In realtà, qualche mese fa Eli Roth non ha garantito la fedeltà al videogame di Borderlands, sostenendo che 'i giochi restano giochi'.