Borderlands: Ariana Greenblatt parla della sua Tiny Tina e aggiorna i fan

Dopo aver fatto il punto sulla situazione di Borderlands lo scorso mese, oggi torniamo a parlare della pellicola basata sulla celebre serie di videogiochi per riportarvi le parole di Ariana Greenblatt, che interpreterà Tiny Tina nel film.

In una recente intervista con Screen Rant, l'attrice ha parlato del suo personaggio e ha elogiato il cast di Borderlands, composto da attori del calibro di Jack Black (Claptrap), Cate Blanchet (Lilith), Jamie Lee Curtis (Dottoressa Patricia Tannis) e Kevin Hart (Roland):

"I fan possono aspettarsi molte risate. Borderlands è risate, esplosioni, confusione, Kevin Hart che mi urla contro e un sacco di altre situazioni del genere. Abbiamo Cate Blancett e Jamie Lee Curtis; un cast incredibile con cui sono così felice di aver avuto modo di lavorare".

L'attrice ha continuato: "Borderlands è davvero divertente e sento che potrete guardarlo mille volte e trovare qualcosa di nuovo ogni volta. Tiny Tina è stata davvero importante per me perché, ovviamente, è un personaggio amato nel videogioco. Ma ero tipo "Come posso prenderla e farla mia? Cosa posso fare?" Ho mantenuto i suoi tratti fondamentali e la sua personalità amorevole [dal] videogioco. Mi sono divertita così tanto, e c'è molto da aspettarsi da quel film, spero che tutti lo adorino".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la descrizione del video di Borderlands con Cate Blanchet nei panni di Lilith.