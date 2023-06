Borderlands: l'adattamento affidato a Eli Roth è definitivamente morto?

Il cinema pesca sempre di più da altre forme d'arte come i videogiochi e dopo il successo di Super Mario, sembra che Hollywood abbia trovato la strada perché i suoi adattamenti siano apprezzati sia dai fan che dai profani delle opere originali. L’adattamento di Borderlands, però, è bloccato da tempo e ancora non è chiaro quale sarà il suo destino.

Era il lontano 2021 quando Eli Roth annunciava che Borderlands fosse un film adatto tanto ai gamer quanto ai nuovi fan e da quel momento troppa acqua è passata sotto i ponti per non domandarsi seriamente che fine abbia fatto l’adattamento del regista di Hostel del famoso videogioco.

Si sono susseguite voci a proposito di una sostituzione del regista in seguito a una valutazione negativa del suo lavoro da parte di chi abbia visto il film per deciderne le sorti e di una sostituzione di Roth con Tim Miller che potrebbe essere chiamato alla regia di Borderlands. Il film, scritto da Craig Mazin, autore di Chernobyl e The Last of Us, vede nel cast principali attori del calibro di Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black e Jamie Lee Curtis.

Al momento, purtroppo, non è chiaro se il film sullo sparatutto con elementi di gioco di ruolo e ambientazione cyberpunk sia già stato girato da capo o se le nuove riprese cominceranno mai, dato anche il problema relativo allo sciopero degli sceneggiatori che sta bloccando tante produzioni hollywoodiane in questo periodo.



In attesa di conoscere qualcosa di più concreto sul film dedicato a Borderlands, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye per qualsiasi aggiornamento.