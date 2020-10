Borat porta la figlia in una clinica anti-aborto in questa scena in anteprima del sequel

Variety ha pubblicato una sequenza del sequel di Borat, nella quale il personaggio di Sacha Baron Cohen accompagna la figlia in una clinica anti-aborto. Mancano soltanto pochi giorni alla pubblicazione di Borat 2 su Amazon Prime Video e il magazine americano ha rilasciato in esclusiva uno spezzone dell'atteso seguito del film del 2006.

Durante una sosta in Carolina, Borat e la sua famiglia si concedono dei cupcake in una panetteria locale, con un look che sembra quello utilizzato nei baby shower. Quando la figlia adolescente di Borat ingoia per sbaglio una decorazione, il giornalista kazako si precipita in un ambulatorio femminile locale.

La scena esilarante vede Sagdiyev, la figlia di Borat, rivolgersi in questo modo al pastore Jonathan Bright del Crisis Pregnancy Center:"Ho un bambino dentro di me e vogliono portarmelo via".



Borat informa il dottore che sua figlia si sente male perché 'sono stato io a metterle il bambino'. A quel punto s'instaura un'imbarazzante conversazione, proprio nello stile del personaggio e delle sue scandalose ed esilaranti avventure.

Sacha Baron Cohen ha parlato in questi termini del progetto al New York Times:"Nel 2005 serviva un personaggio come Borat, che fosse misogino, razzista e antisemita per convincere le persone a rivelare i loro pregiudizi interiori. Ora quei pregiudizi interiori sono palesi. I razzisti sono orgogliosi di essere razzisti [facendo riferimento a Donald Trump]. Il mio scopo qui non era quello di esporre il razzismo e l'antisemitismo. L'obiettivo è far ridere la gente ma rivelando la pericolosa deriva verso l'autoritarismo" ha dichiarato Cohen. Su Variety potete vedere lo spezzone del film in cui Borat accompagna la figlia nella clinica anti-aborto.



Sacha Baron Cohen ha incontrato Mike Pence e ha confessato di aver atteso cinque ore nel bagno. Su Everyeye potete leggere la recensione di Borat.