Borat contro Kanye West: 'Troppo antisemita anche per il Kazakhistan'

L'antisemitismo di Kanye West è uno dei principali argomenti di discussione in questi giorni: il rapper ora noto come Ye è riuscito addirittura a farsi bannare da un social non particolarmente perbenista come il Twitter di Elon Musk, e in queste ore sembrerebbe aver attirato le attenzioni di uno che in materia è un vero e proprio maestro.

Stiamo parlando di Borat, il personaggio di Sacha Baron Cohen che tutti abbiamo imparato ad amare per le sue uscite non esattamente politically correct (e per il suo essere fittizio, a differenza di West): proprio il nostro giornalista d'assalto, dunque, ha preso di mira Kanye West durante il suo ultimo intervento pubblico.

"Prima di continuare, vorrei dire che sono molto preoccupato per l'antisemitismo negli US and A. Non è giusto. Il Kazakistan è la nazione antisemita numero 1 al mondo! Smettetela di rubarci gli hobby, smettetela, smettetela! Il vostro Kanye ha addirittura provato a trasferirsi in Kazakhistan e ha cambiato il suo nome in Kazakhstanye West, ma noi abbiamo detto: no, è troppo antisemita anche per noi!" ha sbottata l'attore nei panni di Borat durante la serata dedicata agli U2 al Kennedy Honors Center, prima di lanciarsi in una cover di With or Withour You diventata per l'occasione With or Without Jews.

West, comunque, non sembra intenzionato a smettere di creare polemiche: l'opinione pubblica, in ogni caso, pare aver ben chiara la linea da seguire nei confronti del rapper. Tornando a Sacha Baron Cohen, invece, qui trovate la nostra recensione di Borat - Seguito di Film.