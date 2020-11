Da Borat a Extraction: quali sono stati i film in streaming più popolari nel 2020?

Quali pensate siano stati i film più popolari del 2020 sulle varie piattaforme streaming, almeno negli Stati Uniti? Borat - Seguito di Film? Hamilton? Extraction? È il momento di scoprirlo.

Il 2020 è stato un anno difficile per il cinema, e tutti ne conosciamo la ragione. Le piattaforme streaming tuttavia, pur avendo avuto anch'esse i loro bei grattacapi (basta guardare a tutti gli slittamenti di produzione e distribuzione in casa Disney, e in particolare per le serie Disney+ targate Marvel Studios), sono riuscite a fornire un'alternativa alla sala, salvando la distribuzione di diversi titoli con il sistema SVOD (e nel caso di Mulan PVOD, Premium Video On Demand, contro il Subscription Video On Demand).

Così la già denominata "Guerra dello Streaming" ha visto i vari servizi "sfidarsi a colpi di release", con Disney+ che attacca con Hamilton - Il Film e Mulan, e Amazon Prime Video che si difende con Borat - Seguito di Film e My Spy, mentre Netflix rilancia con Extraction, The Old Guard e Enola Holmes.

Vediamo dunque quali sono state le pellicole che rientrano nella top 30 USA di ScreenEngine in questa immagine diffusa da Variety che trovate anche nella nostra gallery.

Facendo i conti, Netflix sembrerebbe essere in testa con ben 13 titoli, seguita (forse anche un po' a sorpresa), non da Amazon Video (4), come si potrebbe pensare, ma da Disney+, che ne fa registrare 8. Hulu e HBO Max si uniscono in coda con 2 titoli a testa, mentre Apple+ ne conta 1. Certo, l'anno non è ancora finito, e di possibilità che la classifica cambi anche solo di qualche posizione (e in base ai territori) ce ne sono (basti pensare all'imminente arrivo de Il principe Cerca Moglie 2 su Prime Video. Vedremo cosa accadrà.

Voi quali e quanti di questi di questi film avete visto? Li avete graditi? Fateci sapere nei commenti.