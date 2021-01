Borat e quel crossover con Cyberpunk 2077: Sasha Baron Cohen arriva a Night City

Un utente di Reddit ha unito diverse scene di Borat ad una serie di filmati tratti Cyberpunk 2077, permettendo così a Sacha Baron Cohen di fare un tour all'interno di Night City e di interagire con molti dei suoi abitanti.

L'opera magistrale che ne è uscita fuori è stata intitolata "Borat Cyberpunk 2077 edition" e ci mostra il celeberrimo giornalista kazako mentre si addentra nell'immaginaria cittadina californiana dando vita a siparietti estremamente esilaranti. Borat gira per le strade di Night City e mostra tutto il suo entusiasmo per l'eccezionale livello tecnologico raggiunto. Il personaggio interpretato da Sasha Baron Cohen chiede poi stupito dinnanzi ad un robot che razza di cane sia e prova le formidabili armi presenti in città.

Intanto il comico ha rivelato quanto sia stato complicato girare Borat 2 soprattutto in un periodo tanto difficile come quello attuale, in cui gli spostamenti e i contanti interpersonali sono ridotti all'osso dalla pandemia. Sembra che per incontrare Pence sia rimasto chiuso addirittura 5 ore in un bagno.

Sasha Baron Cohen ha potuto contare sull'apporto di Maria Bakalova, un'attrice emergente la cui carriera ha subito un'impennata assurda dopo aver partecipato a Borat 2 e alcuni pensano che avrà addirittura la strada spianata agli Oscar.