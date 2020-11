Borat, l'appello alle donne americane: 'Non andate a votare, lasciate fare agli uomini!'

L'America si appresta in queste ore a vivere una notte di straordinaria importanza per il proprio futuro: nelle prossime ore i cittadini USA che ancora non hanno fatto valere il proprio diritto al voto saranno chiamati a decidere se affidare a Trump o a Biden le chiavi degli Stati Uniti. Borat lo sa, ed ha un annuncio da fare al riguardo.

Il giornalista kazako interpretato da Sacha Baron Cohen è ben consapevole dell'importanza di queste presidenziali e, proprio in virtù di ciò, si è sentito in dovere di invitare le donne americane a fare la scelta giusta... Disertando le urne!

"Questo è messaggio importante. Donne: non andate a votare domani! Se voi lo fate, allora glorioso premier Trump perderà! Questo è perché come falene nel fuoco voi signore siete attratte da idee pericolose come onestà e giustizia. Non credete a bugie dei democratici, che a presidente Trump non piacciono le donne. A lui piacciono davvero tanto! 26 accuse non possono essere tutte bugie. Lui valuta le donne moltissimo, fino a 180.000 dollari se sono molto carine. Se lui resta in potere e fuori da galera, questi soldi possono andare anche a voi. [...] Donne degli Stati Uniti, questa è la più importante elezione di vostra vita. Quindi lasciate fare agli uomini" è stato l'accorato appello di Borat.

Fortunatamente il buon Sacha Baron Cohen non ragiona come il suo personaggio: la star di Borat ha recentemente compiuto un atto di grande generosità, donando 100.000 dollari a una protagonista del film; qualche giorno fa, intanto, Rudy Giuliani ha perso la testa dopo una domanda su Borat.