Borat 2, sopravvissuta all'Olocausto fa causa al film di Sacha Baron Cohen

Borat - Seguito di film, la nuova opera di Amazon Prime Video con protagonista Sacha Baron Cohen, è stato citato in giudizio dagli erediti di una sopravvissuta all'Olocausto che appare nel film in una sequenza.

Si tratta di Judith Dim Evans, morta qualche tempo dopo essere stata intervistata da Sacha Baron Cohen nel ruolo di Borat: i suoi eredi hanno citato in giudizio Amazon e Oak Springs Productions dichiarando che la donna sarebbe stata intervistata con false pretese e che sarebbe stata inserita nel film senza il suo permesso. Tuttavia, secondo l'avvocato Russell Smith, che rappresenta Sacha Baron Cohen e Amazon, la causa è già stata risolta.

“La causa è stata archiviata, incondizionatamente. La causa è finita", ha detto Smith. “Sacha Baron Cohen è profondamente grato per l'opportunità di aver lavorato con Judith Dim Evans, la cui compassione e coraggio come sopravvissuta all'Olocausto ha toccato il cuore di milioni di persone che hanno visto il film. La vita di Judith è un rimprovero per tutti coloro che ancora negano l'Olocausto, e con questo film e il suo attivismo, Sacha Baron Cohen continuerà la sua difesa per combattere la negazione dell'Olocausto in tutto il mondo".

L'avvocato del querelante ha archiviato volontariamente il caso ma avrà il diritto di riattivare la causa in una contea diversa, qualora lo desiderasse. L'avvocato personale dell'attore non ha risposto alla richiesta di un commento.

La causa descrive la Evans come una nota oratrice, professoressa universitaria e autorità sull'Olocausto e la cultura ebraica, nonché una sopravvissuto all'Olocausto. La causa sostiene che la donna non è mai stata informata che l'intervista rilasciata avrebbe fatto parte di un film quando ha accettato di rilasciarla. Tuttavia, Cohen ha volontariamente rivelato la sua identità alla Evans e l'ha informata della natura dello scherzo dopo aver completato le riprese, dichiarando che il suo obiettivo non era quello di deridere la cultura ebraica o il suo status di sopravvissuta all'Olocausto.

