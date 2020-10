Borat 2, il sequel di Sacha Baron Cohen è stato già visto da 10 milioni di persone

Come auspicabile, specie a ridosso delle elezioni presidenziali americane, Borat 2 - Seguito di Film di Sacha Baron Cohen si è rivelato un enorme successo per Amazon Prime Video, dove è approdato in esclusiva pochi giorni fa, dato che è già stato visualizzato "da decine di milioni di persone" nel corso del primo weekend.

Senza fornire numeri più specifici, Amazon ha affermato che oltre 1 milione di fan ha visualizzato il film durante una festa organizzata proprio per l'arrivo di Borat 2 lo scorso 22 ottobre, in coincidenza del dibattitto presidenziale tra Trump e Biden.



Il film riprende il giornalista kazako Borat, dopo il grande successo del film del 2006, mentre torna in America con sua figlia nella speranza di "regalarla a qualcuno vicino al trono" (ovvero qualcuno nell'orbita della Casa Bianca di Donald Trump). Come noto l'attore ha girato di nascosto il sequel di Borat durante l'estate. Tra i bersagli della sua nuova satira i gruppi estremisti di destra, il sindaco Giuliani, Mike Pence, Donald Trump e Jeffrey Epstein.

L'originale Borat è stato un campione d'incassi al botteghino nel 2006, quando portò a casa oltre $260 milioni di dollari in tutto il mondo. Cohen ha vinto il Golden Globe come miglior attore in una commedia o musical, e il film ha ottenuto una nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale ai 79esimi Academy Awards, e oggi è considerato una delle migliori film commedia del 21esimo secolo.

Vi lasciamo alla nostra recensione di Borat - Seguito di Film, invitandovi a dirci cosa avete pensato del film e della sua scorrettezza o della sua struttura più scriptata e "filmica" nei commenti in calce alla notizia.