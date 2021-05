Borat 2, le scene inedite del film in uno speciale su Amazon Prime Video

Se lo scorso febbraio Sacha Baron Cohen ha annunciato che non avrebbe più vestito i panni di Borat, perché ormai è diventato un lavoro troppo pericoloso, dai prossimi giorni il pubblico avrà l'opportunità di vedere per l'ultima volta del materiale inedito sul bizzarro giornalista kazako. È infatti in arrivo uno speciale su Amazon Prime Video.

Sarà in streaming da martedì 25 maggio Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine. Dietro il titolo, come al solito lunghissimo, si nasconde una serie di contenuti extra e scene inedite.

All'interno della notizia è visibile il trailer dello speciale su Borat - Seguito di film. Tra le scene che non sono entrate nel film vediamo, per esempio, la rivelazione di Borat 2 Maria Bakalova entrare in un salone da make-up e chiedere di poter assomigliare a R Kelly, oltre al momento che ha probabilmente convinto Sacha Baron Cohen a non correre più inutili rischi connessi al lavoro.

L'attore, infatti, si sta esibendo, travestito da cantante country, di fronte a una folla di suprematisti bianchi, molti dei quali armati di mitragliatrice, e si vede improvvisamente costretto ad abbandonare il palco. "Vai, vai, vai!" dice al suo autista, con la sua vera voce. "Continua a guidare, perché se ti fermi ci ritroveremo in una situazione violenta."

Per altri approfondimenti su Borat 2, rimandiamo all'irriverente ringraziamento di Sacha Baron Cohen a Rudy Giuliani per la vittoria ai Golden Globe.