Borat 2, Sacha Baron Cohen è rimasto nel personaggio per uscire con i complottisti!

Si può dire che Sacha Baron Cohen e la sua versione fittizia più iconica, Borat, siano per certi versi una cosa sola. Tanto che lo stesso Cohen sembra faticare ad uscire dal ruolo, come dimostra il fatto che dopo la fine delle riprese l'attore è rimasto nel personaggio anche i successivi cinque giorni, come dichiarato sul New York Times.

Sacha Baron Cohen, nelle 'vesti' di Borat, ha trascorso diversi giorni con due complottisti, con un obiettivo ben preciso:"Dimostrare che sono persone normali, che sono brave persone, che sono state soltanto nutrite con una dieta fatta di bugie. Sono completamente diversi dai politici che sono motivati dal loro stesso potere, che si sono resi conto di poter creare paura diffondendo queste bugie attraverso la macchina di propaganda più efficace della storia" ha dichiarato Cohen.



Dopo la première di Borat nel 2006, Cohen è stato oggetto di una manciata di azioni legali da parte di coloro che sono apparsi nel film, un argomento che certamente tornerà in auge quando verrà pubblicato su Amazon il sequel, Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan.

Secondo quanto riportato sul New York Times, Sacha Baron Cohen e la sua troupe hanno viaggiato solo in luoghi dov'era consentito a causa del COVID-19, addirittura trovandosi in situazioni pericolose, come quando Cohen dovette indossare un giubbotto antiproiettile. L'attore ha confessato di non svelare mai alla moglie, la collega Isla Fisher, quali stunt pericolosi sta per compiere.

"Se c'è qualcosa di pericoloso che sto per fare non glielo dico finché non è finita. Ho fatto un errore con lei. Una volta è venuta sul set solo per divertimento. Sul set significa venire sul mini-van che mi portava in giro mentre giravamo Bruno. E alla fine ci fu un inseguimento della polizia. Ero in un'altra auto e la polizia stava cercando di trovarmi. Ha trovato tutto così sconvolgente che non è mai più tornata sul set".



Borat 2 uscirà su Amazon Prime Video il prossimo 23 ottobre. Su Everyeye potete leggere la recensione di Borat e la recensione di Bruno.