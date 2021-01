Borat 2, Sacha Baron Cohen aveva nel mirino un altro bersaglio: ecco chi

Il sequel dell'acclamato Borat ha riscosso un notevole successo grazie alla sua diffusione sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video e ha ridato nuova linfa a un personaggio che non vedevamo da parecchio tempo e che a detta di Sacha Baron Cohen non dovremmo rivedere mai più. Il ritorno è avvenuto per "la difesa della democrazia negli USA".

Tuttavia, potevamo assistere anche a molto più di quanto visto sullo schermo in Borat - Seguito di film cinema. Il produttore e co-sceneggiatore della pellicola Anthony Hines ha rivelato infatti a Variety che nel mirino di Sacha Baron Cohen era finito anche un altro noto personaggio americano: Mike Lindell, generalmente noto per essere il tizio di MyPillow, un altro supporter di Donald Trump.

"Avevamo avuto questa folle idea di organizzare un'intervista a distanza con Mike Lindell e la figlia di Borat, visto che non potevamo farla in presenza o in qualche sede saremmo andati in mezzo ai boschi o in qualche terreno sperduto. Lì avremmo trovato un materasso pieno dei prodotti di MyPillow e Borat avrebbe trovato Mike Lindell ai limiti del bosco in un letto con sua figlia. Il tipo avrebbe quindi dovuto spiegare che diavolo stesse succedendo. Era una sorta di scena alternativa a quella famosa che poi vediamo nel film".

Altre vittime di questo particolare scherzo cui Sacha Baron Cohen aveva pensato furono anche Donald Trump Jr. (che appare in una scena tagliata del film) e il Presidente stesso. "In un universo parallelo la scena con Giuliani sarebbe stata fatta con Donald Trump, ma avevamo anche altre 20 o 30 persone nell'universo di Trump adatti a quella scena e con l'eccezione di Trump stesso, Giuliani era quello che desideravamo di più".

Per Sacha Baron Cohen, il sequel di Borat era necessario (scoprite il perché...), mentre la sorpresa Maria Bakalova ha parlato del suo nuovo film.