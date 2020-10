Borat 2, Sacha Baron Cohen loda la co-protagonista Maria Bakalova:'È da Oscar!'

Oltre al ritorno di uno dei suoi personaggi più conosciuti, Borat, il sequel ha affiancato a Sacha Baron Cohen l'attrice bulgara Maria Bakalova, al suo debutto in un film americano. Una performance apprezzata dai fan e dallo stesso Cohen, che non ha mancato di elogiare Bakalova per la sua interpretazione, ritenendola addirittura da Oscar.

Intervistato da IndieWire, Sacha Baron Cohen ha dichiarato che riterrebbe 'una farsa' se l'Academy non dovesse riconoscere Bakalova per la sua performance nel film. Cohen ha dichiarato che l'attrice è stata scelta dopo un casting che ha coinvolto oltre 600 candidate.

"È un'attrice incredibile. Abbiamo provinato 600 giovani donne di tutto il mondo e lei è divertente. È una delle attrici più coraggiose della storia. Se non viene nominata ad un Oscar allora è una farsa" ha dichiarato Cohen.



Il comico ha proseguito:"È divertente e ha la capacità di sorreggere una scena e farti piangere. Questo è ciò che sostanzialmente le ha fatto ottenere la parte. Quando abbiamo girato la scena della rottura nel film, ho dovuto fermarla perché mi sentivo emozionato. È unica nel suo genere. Immagina di venire in America per la prima volta e di recitare un ruolo con persone vere in alcune situazioni terrificanti. Ha superato tutto. È una rivelazione" ha concluso l'attore.

Nel film Maria Bakalova interpreta Tutar Sagdiyev, figlia adolescente di Borat. Il sequel, nonostante sia uscito soltanto su Amazon Prime Video e non nelle sale, potrà concorrere normalmente all'Oscar, dopo la decisione dell'Academy legata alle vicende della pandemia di Coronavirus.



