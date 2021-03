Borat 2, Sacha Baron Cohen elogia Isla Fisher:'Fortunato ad avere la sua comprensione'

La star di Borat, Sacha Baron Cohen, ha svelato che la moglie, Isla Fisher, ha giocato un ruolo fondamentale per la lavorazione di Borat 2. Cohen ne ha parlato nel corso dell'intervista rilasciata a People, elogiando il supporto ottenuto da Fisher per tutto l'arco della lavorazione della pellicola, disponibile su Amazon Prime Video.

"Trovo sia impossibile fare un film come questo senza avere un coniuge incredibilmente di supporto. Sono partito e ho girato due film negli ultimi dodici mesi: Il processo ai Chicago 7 e Borat - Seguito di film cinema. E questi non sono giorni di riprese normali. A volte arrivi a fine giornata dicendo 'Sono fortunato ad esserne uscito intero', quindi hai bisogno di una moglie molto comprensiva. E sono molto fortunato ad averla" ha dichiarato Cohen.



Borat - Seguito di film cinema è il sequel del grande successo cinematografico del 2006, Borat, con protagonista Sacha Baron Cohen, autentico mattatore di entrambi i capitoli nel ruolo del bizzarro giornalista kazako Borat.

Dopo le vicissitudini vissute durante il primo film, Borat è pronto ad immergersi in una nuova avventura, accompagnato dalla figlia (Maria Bakalova).

Borat 2 è stato distribuito su Amazon Prime Video riscuotendo un enorme successo così come accadde al primo capitolo del 2006.



Su Everyeye potete scoprire di più sull'universo del personaggio di Sacha Baron Cohen, leggere la nostra recensione di Borat e la recensione di Borat - Seguito di film cinema.