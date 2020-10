Borat 2, Rudy Giuliani perde le staffe con una giornalista dopo una domanda sul film

Da pochi giorni disponibile su Amazon Prime Video, Borat - Seguito di film è già stato visto da dieci milioni di persone. Fin dall'inizio il film sembrava destinato a far discutere, e così è stato, soprattutto per alcune scene. Una di queste vede protagonista l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani, che non ha affatto gradito.

Giuliani si è infatti ritrovato in una camera d'albergo con Maria Bakalova, che nel film interpreta la figlia di Borat e in quel momento fingeva di essere una giornalista. Non aggiungiamo troppo sulla scena in questione per chi non ha ancora visto Borat - Seguito di film, ma in un recente intervento su Fox Business, documentato anche in un tweet in calce alla notizia, l'ex sindaco ha risposto in malo modo a una domanda su cosa fosse davvero successo in quell'occasione.

La conduttrice Lisa kennedy Montgomery, infatti, chiede a Rudy Giuliani, attualmente consigliere di Donald Trump se si sentisse "pentito" per la sua interazione con la pseudo-giornalista. "Questa è una domanda stupida, davvero molto stupida" è la sua risposta. Kennedy insiste, dicendo di avere una figlia di 15 anni che è rimasta "un po' disgustata" da quella scena. A questo punto la voce di Giuliani inizia ad alterarsi e lui insiste, sempre più veemente: "Ho chiamato la polizia quando ho capito che era una truffa. Non appena [Sacha Baron Cohen] ha detto qualcosa di compromettente, ho chiamato la polizia e lui è scappato. Che tu ci creda o no, mi stavo solo sistemando la camicia, ma lui ha fatto in modo che sembrasse qualcos'altro [...] Borat e la sua troupe di 50 persone sono corsi via!"

La performance di Maria Bakalova, in ogni caso, è strepitosa, non solo in quella scena, tanto che per Sacha Baron Cohen la co-protagonista di Borat 2 merita l'Oscar.