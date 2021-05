Borat 2, una parodia di Cenerentola con Trump e la moglie tra le scene eliminate!

Amazon Prime Video ha pubblicato più di un'ora di scene tagliate di Borat - Seguito di film cinema, sequel di Borat con Sacha Baron Cohen che torna ad interpretare il personaggio che lo rese celebre in tutto il mondo. Tra le sequenze eliminate una in particolare ha divertito moltissimo gli spettatori e coinvolge l'ex presidente Trump e sua moglie.

Si tratta di un inserto animato, una parodia di Cenerentola con protagonisti Donald Trump e la moglie Melania.

L'idea principale sulla quale si basa il cartone animato di Borat 2 che ironizza sull'ex presidente degli Stati Uniti vede Trump incontrare Melania per la prima volta ad un ballo salvo poi dedicarsi ai genitali delle altre donne presenti una volta che Melania si è dilegua allo scoccare della mezzanotte. Trump viene lasciato a vagare per la terra cercando di accaparrarsi i genitali delle donne che incontra finché non rimane con la vagina di Melania Trump. Si tratta chiaramente dell'ennesima presa in giro nei confronti dell'ex presidente americano; Sacha Baron Cohen e Donald Trump si sono attaccati reciprocamente diverse volte.



"C'era una volta una contadina solitaria di nome Melania, proveniente dalla Slovenia, che sognava di sposare un ricco anziano. Un giorno è stata invitata ad un gran ballo organizzato da Fat King Donald. Al ballo, quando il Re Grasso Donald vide Melania, divenne più turgido di quanto non fosse mai stato prima. Quindi le afferrò la vagina. Ma poi, allo scoccare della mezzanotte, Melania scomparve. Il Re Grasso Donald cercò il suo regno in lungo e in largo, afferrando le vagine di ogni giovane fanciulla" recita la sinossi.

A questo punto il montaggio mostra Trump che vaga in vari posti e aggredisce sessualmente le donne, afferrando le loro vagine. Tra i posti mostrati anche il camerino di Miss Teen America - chiaro riferimento a varie accuse nei confronti di Trump. La narrazione si conclude con il ritrovamento di Melania, il matrimonio, la chiusura della donna nella gabbia dorata in cima alla torre più alta d'America.

Il cartone animato ha creato diverse polemiche in questi giorni, com'era prevedibile. Ironicamente in passato Sacha Baron Cohen propose anche un lavoro a Donald Trump.