Borat 2, Maria Balakova trionfa ai NYFCC Awards: ora punta anche agli Oscar?

Il New York Film Critics Circle ha annunciato i vincitori dell'edizione 2020 dei propri Awards, con la pellicola First Cow targata A24 che si è portata a casa l'ambito premio di miglior film.

Come miglior regista è stata premiata Chloé Zhao, il cui acclamato Nomadland è già stato onorato con il Leone d'Oro alla recente edizione del Festival di Venezia. Sul fronte degli attori ha invece trionfato Da 5 Bloods di Spike Lee, con Delroy Lindo e il compianto Chadwick Boseman che hanno ottenuto rispettivamente i premi nelle categorie di migliore attore protagonista e non protagonista.

Da notare anche la vittoria di Maria Bakalova come migliore attrice non protagonista: l'attrice emergente ha stregato il mondo grazie alla sua performance nei panni di Tutar nel seguito di Borat, e c'è già chi la vede tra le grandi favorite per la prossima edizione degli Oscar. Per quanto riguarda la categoria dei film d'animazione, i critici della Grande Mela hanno premiato Wolfwalkers di Tomm Moore e Ross Stewart.

Di seguito potete trovare la lista completa dei vincitori:

Miglior Film: First Cow

Miglior regista: Chloé Zhao - Nomadland

Miglior film d'esordio: The 40-Year-Old Version

Migliore attore: Delroy Lindo – Da 5 Bloods

Migliore attrice: Sidney Flanigan - Mai raramente a volte sempre

Migliore attore non protagonista: Chadwick Boseman - Da 5 Bloods

Migliore attrice non protagonista: Maria Bakalova – Borat seguito di film cinema

Migliore sceneggiatura: Eliza Hittman - Mai raramente a volte sempre

Migliore fotografia: Small Axe (serie TV)

Miglior film straniero: Bacurau (Brasile)

Migliore film non fiction: Garrett Bradley’s Time

Migliore film animato: Wolfwalkers (Apple)