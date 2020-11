Borat 2, Maria Bakalova diventa una star: la sua carriera ha avuto una grossa impennata!

CAA ha ingaggiato Maria Bakalova, star emergente del film Amazon, Borat 2, sequel del celebre primo capitolo con Sacha Baron Cohen nei panni del giornalista kazako Borat Sagdiyev. Il film è stato presentato in anteprima il 23 ottobre ed è diventato in poco tempo uno dei più grandi successi in streaming di questo tormentato 2020.

Il ritorno di Borat in America ha attirato l'attenzione di tantissimi fan e Maria Bakalova ha partecipato a questo grande exploit nei panni della figlia di Borat, Tutar. Un successo incredibile che molti pensano sia il preludio ad una stagione dei premi da grande protagonista, come auspicato dallo stesso Borat.



Infatti Sacha Baron Cohen ha elogiato Maria Bakalova, affermando che sarebbe folle non considerare la giovane attrice come candidata ai prossimi premi Oscar.

Maria Bakalova si è diplomata in recitazione alla National School of Arts di Burgas, in Bulgaria, specializzandosi anche nel suono del flauto e successivamente ha frequentato la National Academy for Theatre and Film Arts di Sofia.

Il sequel di Borat ha prevedibilmente creato grande scalpore in tutto il mondo. In Francia il poster di Borat 2 ha dato scandalo, soprattutto tra la comunità islamica che ne ha chiesto la rimozione.

Inoltre Sacha Baron Cohen ha ironizzato su Donald Trump, inizialmente proponendogli un lavoro nel cinema e poi ritirando la sarcastica offerta, additandolo in questi giorni, subito dopo l'elezione di Biden, come 'patetico.