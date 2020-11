Borat 2, Maria Bakalova dice la sua sulla scena con Giuliani: 'Il mio cuore batteva forte'

È senza dubbio la rivelazione di Borat - Seguito di film, e grazie all'irriverente sequel Maria Bakalova è diventata una star. L'attrice bulgara, 24 anni, interpreta la figlia quindicenne dell'eccentrico personaggio ideato e interpretato da Sacha Baron Cohen, ed è la protagonista di una delle scene più discusse del film.

La vediamo, infatti, in una camera d'albergo con Rudy Giuliani. Maria Bakalova in quel momento finge di essere una giornalista, mentre l'ex sindaco di New York sembra assumere atteggiamenti compromettenti, anche se in seguito ha più volte raccontato un'altra versione dei fatti, perdendo le staffe con una giornalista.

In una recente intervista, alla domanda se si fosse mai sentita fisicamente in pericolo durante le riprese di Borat 2, Maria Bakalova ha risposto: "Forse la scena in cui eravamo in hotel e Rudy Giuliani ha chiamato la polizia, avevo un po' paura che qualcosa sarebbe successo, ma fortunatamente siamo scappati."

Prima di entrare in quella stanza, ammette l'attrice, si sentiva abbastanza nervosa. "Il mio cuore batteva all'impazzata" ha continuato. "Ma Sacha diceva: Va bene così, dovresti essere nervosa in questa situazione. Usa i tuoi nervi, accettali, e ti aiuteranno in tutto."

Maria Bakalova non ha voluto però rivelare cosa è successo davvero. "Io ho visto tutto ciò che avete visto voi. Se avete visto il film, questo è il nostro messaggio. Vogliamo che tutti vedano il film e giudichino da soli. Sacha è entrato nella stanza perché era preoccupato per me. Se avesse tardato ancora un po', non so come sarebbero andate le cose. Ma è arrivato giusto in tempo."

