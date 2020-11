Borat 2, Maria Bakalova e le reazioni al film: 'Mia madre ha pianto per due ore!'

Al di là dei folli siparietti a cui ci ha abituati Sacha Baron Cohen, la vera rivelazione di Borat - Seguito di film è stata Maria Bakalova, che nel film interpreta Tutar, la figlia adolescente del protagonista. Sua è la scena più discussa, in hotel con Rudy Giuliani, e con la sua performance la giovane attrice è diventata una star.

Per ottenere il ruolo di Tutar, Maria Bakalova ha superato più di seicento candidate, e quando sua madre l'ha vista in Borat - Seguito di film non è riuscita a trattenere le lacrime.

Lo ha raccontato nei giorni scorsi la stessa attrice al Late Show con James Corden. "I suoi occhi erano pieni di lacrime" ha ricordato. "Avrà pianto forse per due ore. Perché è una specie di masochista, ovviamente, e l'ha visto due volte, e alla fine era ancora più triste". Maria Bakalova ha poi spiritosamente imitato sua madre e la sua reazione emotiva davanti allo schermo: "Non ho mai visto una cosa come Tutar... è così triste..."

L'attrice ha poi parlato dei preziosi consigli che Sacha Baron Cohen le dava sul set di Borat 2, e che in uno dei video provini che aveva inviato alla produzione recitava una battuta che diceva: "Mio padre è il miglior papà di tutto il mondo piatto, perché mi dà le sigarette, mi permette di bere e tutto ciò è fantastico."

