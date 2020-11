Borat 2, Maria Bakalova: 'Lavorare con Sasha Baron Cohen è folle'

Prima di Borat 2 nessuno conosceva Maria Bakalova ma, nelle ultime settimane la carriera di questa giovane attrice ha subito un'impennata assurda. Nel corso dell'ultima fatica di Sasha Baron Cohen ha vestito i panni di Tutar, la figlia del giornalista kazako che ha suscitato grande clamore.

La giovane interprete ha dovuto fare un provino essendo totalmente all'oscuro di quello che sarebbe stato il suo ruolo. Inizialmente è apparsa molto sospettoso e credeva di essersi cacciata in qualcosa di piuttosto losco. Ha quindi cercato rassicurazioni da parte del suo manager come rivelato nel corso di una recente intervista: "Ho chiamato il mio manager e lui mi ha detto, 'Te lo prometto, non ti rapiranno, non venderanno i tuoi organi e non ti uccideranno".

Alla fine le è stata svelata la natura di quel progetto segreto, e ha avuto la possibilità di incontrare la sua co-star, Cohen. Anche se all'epoca non aveva mai visto il primo Borat, la Bakalova ha rivelato di essere stata conquistata sin da subito dal comico. Il processo di creazione è stato lungo ed estremamente riservato. L'attrice ha raccontato che i suoi stessi genitori non sapevano di cosa parlava il film fino a quando non hanno visto il trailer.

"Onestamente posso dire che amo Sasha Baron Cohen come uno dei miei genitori. Lavorare con lui è stato folle. Mi fido di lui, ha creduto in me e abbiamo creato questo progetto che è una nostra creatura" ha detto l'attrice che ha poi rivelato di non essersi mai sentita in pericolo al suo fianco. Durante l'ormai famosa scena con Rudy Giuliani, la Bakalova ha ammesso che c'è stato un momento di grande preoccupazione, ma ha poi capito che qualsiasi cosa fosse accaduta, l'avrebbero affrontata insieme.

Se non lo avete ancora fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di Borat 2. Non ve ne pentirete!