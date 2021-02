Borat 2, Maria Bakalova candidata ai Golden Globes: 'Mi sembra di sognare!'

Nella giornata di mercoledì Maria Bakalova, autentica rivelazione di Borat - Seguito di film, ha scoperto di essere in nomination ai Golden Globes 2021 per la miglior interpretazione in un musical o una commedia. L'attrice ha raccontato la sua reazione alla notizia, ricevuta mentre era in collegamento su Zoom con i parenti in Bulgaria.

"Incredibile, il mio nome accanto a quello di attrici che ammiro fin dall'infanzia" ha spiegato Maria Bakalova, parlando delle colleghe Rosamund Pike, Michelle Pfeiffer, Kate Hudson e della coetanea ventiquattrenne Anya Taylor-Joy.

"È incredibile quello che sta succedendo, sono senza parole" ha continuato l'attrice, che in Borat - Seguito di film interpreta Tutar, la figlia quindicenne del bizzarro giornalista kazako. "Una persona sogna, sogna e sogna, ma le cose sono così imprevedibili."

Maria Bakalova, reduce dal trionfo ai NYFCC Awards, è la prima attrice bulgara a ricevere una nomination ai Golden Globes, e spera che la sua candidatura possa aprire la strada ad altri connazionali. "Ciò che mi esalta e mi motiva di più è la prospettiva che molti attori o creativi dell'Europa orientale vengano notati e trovino opportunità nel cinema occidentale dove non sono molto rappresentati; magari hanno un accento e potrebbero non parlare un inglese perfetto, ma ci stanno lavorando molto duramente. Potrebbero finalmente avere la possibilità di interpretare personaggi multidimensionali come Tutar."

