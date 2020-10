Borat 2, il Kazakistan adotta una battuta del film come slogan del turismo: ecco quale

Nonostante in passato abbia reagito con ostilità al primo film, Borat, il Kazakistan ora, con il sequel, sembra che abbia compreso le potenzialità che potrebbe sfruttare grazie al personaggio di Sacha Baron Cohen e al suo successo. Il ministro del turismo kazako ha deciso di adottare una battuta celebre del film come slogan pubblicitario.

In una nuova campagna pubblicitaria lanciata nel fine settimana, il turismo kazako ha svelato una manciata di spot tv con i turisti che osservano ognuno qualche lato in particolare del Paese. Tuttavia ad accomunarli è una battuta che pronunciano alla fine i protagonisti degli spot, ovvero:"Very nice!". Proprio come Borat.



Secondo una recente intervista al New York Times, la campagna è stata ideata da un emigrato in America e da Yermek Utemissov, un finanziere che che aiuta le aziende a girare spot all'interno del Paese. Come rivela il NYT, il vicepresidente del turismo kazako, Kairat Sadvakassov ha contribuito all'organizzazione necessaria per fare tutto il possibile in tempi di pandemia:"Ai tempi del COVID, quando la spesa per il turismo è in sospeso, è stato bello vedere il Paese menzionato dai media. Non nel modo migliore, ma è bello essere là fuori. Ci piacerebbe lavorare con Cohen, o forse anche farlo filmare qui".

Dopo l'uscita del primo film, il Kazakistan minacciò di citare in giudizio Sacha Baron Cohen, lanciando persino una campagna multimilionaria per raddrizzare la sua immagine dopo che il film descriveva il Paese come un luogo da 'terzo mondo'.

Sacha Baron Cohen ha sostenuto la campagna promozionale kazaka:"Questa è una commedia e il Kazakistan nel film non ha nulla a che fare con il Paese reale. Ho scelto il Kazakistan perché era un posto in cui nessuno negli Stati Uniti sapeva nulla, il che ci ha permesso di creare un mondo selvaggio, comico e falso. Il vero Kazakistan è un bel Paese con una società moderna e orgogliosa, l'opposto della versione di Borat".



