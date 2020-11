Borat 2, in Francia il poster fa arrabbiare la comunità islamica: 'È offensivo'

L'uscita di Borat - Seguito di Film non è stata accolta particolarmente bene in Francia: come riportato da The Times, infatti, la comunità islamica di stanza a Parigi e dintorni si sarebbe ritenuta gravemente offesa dai poster del film con Sacha Baron Cohen apparsi in giro per il Paese.

I poster sono gli stessi che è possibile trovare per le strade statunitensi: Borat si erge, praticamente nudo, con indosso un anello con su inciso il nome Allah. Una scelta sicuramente provocatoria (come qualunque riguardi l'iconico giornalista kazako, d'altronde), che sembra però aver particolarmente irritato la comunità islamica francese.

Una protesta che, visti i terribili fatti di cronaca delle ultime settimane e una situazione già piuttosto tesa, preoccupa ovviamente gli autisti dei bus su cui campeggiano i suddetti poster, che temono delle ritorsioni da parte dei gruppi fondamentalisti. La RATP (la società dei trasporti parigina) ha però fatto muro a qualunque richiesta di rimuovere le locandine, scelta che secondo il Times rifletterebbe la volontà di Macron di non arretrare di un metro di fronte alle richieste di censura da parte della comunità islamica.

Il film di Sacha Baron Cohen è ovviamente legato a doppio filo alla politica: in un recente messaggio, ad esempio, abbiamo visto Borat lanciare un particolare appello in vista delle presidenziali USA; il successo del film è inoltre testimoniato dalla presenza di Borat nella lista dei film più popolari in streaming del 2020.