Borat 2, i fan raccolgono un mucchio di soldi per la baby-sitter del film: ecco perché

In un film, Borat 2, pieno zeppo di personaggi bizzarri, cospirazionisti e radicali di estrema destra, Jeanise Jones ne esce decisamente come una star. Jones appare nel film come baby-sitter della figlia di Borat, Tutar, interpretata da Maria Bakalova. Jones è stata molto apprezzata dai fan per i suoi accurati consigli riservati alla giovane.

Jeanise ha spiegato a Tutar che non necessita di un intervento di chirurgia plastica per attirare a sé un uomo, opponendosi alla decisione di Borat di far sposare Tutar con un uomo più anziano. Il consiglio di Jones a Tutar è semplice: per essere felice devi usare il tuo cervello.

Nel corso di un'intervista rilasciata al New York Post, Jeanise Jones ha affermato di essersi sentita tradita dal team di Borat 2, poiché è stata indotta a credere che stesse prendendo parte ad un vero documentario su un'adolescente in procinto di sposare un uomo ricco.



Jones non era informata del fatto che stesse prendendo parte alla trama di Borat 2, trascorrendo settimane preoccupata per la situazione di Tutar. La baby-sitter ha ottenuto il ruolo in Borat 2 grazie alla sua associazione con la Ebenezer Baptist Church di Oklahoma City.

"Mi sento in connessione con il Terzo Mondo, e questo genere di cose accade dove vendono le donne. Pensavo fosse reale, quindi mi sono sentita tradita... Eravamo preoccupati. Pregavamo per lei, chiedendo a Dio di aiutarla e stavamo facendo quello che pensavamo fosse la cosa cristiana da fare".

Derrick Scobey, pastore di Jones alla Ebenezer Baptist Church, l'ha messa in contatto con la produzione di Borat 2 dopo che quest'ultimi erano arrivati alla ricerca di una nonna settantenne disposta a partecipare al finto documentario. Il pastore adesso ha lanciato una campagna crowdfunding per risarcire Jones per la sua apparizione in Borat 2, dopo che la produzione le ha pagato 3.600 dollari per la sua apparizione. L'obiettivo è arrivare a 100.000 dollari.



Scobey ha lanciato la campagna di crowdfunding perché Jones è attualmente disoccupata a causa della pandemia di Coronavirus.

Su Everyeye trovate la recensione di Borat e la recensione di Borat 2.