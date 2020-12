Borat 2: esiste una versione estesa del film con Sacha Baron Cohen?

Fin dal momento della sua diffusione su Amazon Prime Video, Borat - Seguito di film cinema con Sacha Baron Cohen ha generato una folle e violenta discussione su quello che raccontava e su come dipingeva una certa fascia di cittadini americani, soprattutto quelli schierati a destra e con il Presidente Trump. Molto materiale sarebbe stato eliminato.

In una recente intervista concessa a Collider, il regista Jason Woliner ha ammesso che ci sarebbero state delle discussioni circa la possibilità di distribuire una versione estesa del film, una Borat 2 Extended Cut. Non solo, il regista ha fornito la descrizione di alcune delle scene che non sarebbero finite nel montaggio finale del film.

"Un film come questo deve avere un certo ritmo. I film di Sacha in generale non durano molto e li adoro anche per quello. Il lavoro al montaggio ha ridotto tantissimo", ha dichiarato il regista che ha anche alluso al fatto che Sacha Baron Cohen ha passato davvero parecchi giorni in compagnia di Jim Russell e Jerry Holleman, i due cospirazionisti che si vedono nel film. "Le scene estese di quelle parti mostrano proprio come fosse vivere insieme a loro ed erano molto divertenti. Speriamo che un giorno si riesca a trovare il modo di distribuirle".

Un'altra scena che alla fine fu accorciata parecchio è quella che riguarda Borat aprire una sua attività da barbiere, ovviamente con nessuna esperienza nel campo: "Ci sono tipo 10 minuti di lui che fa il barbiere e avevo le lacrime agli occhi dalle risate. In un film che prende di petto la satira politica scene come queste sembrano pura stupidità, sono divertentissime ma non portano la trama da nessuna parte".

