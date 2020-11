Borat 2, ecco cosa stava andando storto in una scena con il costume di Trump: i dettagli

Tra i momenti più interessanti di Borat 2 si distingue quello in cui Sacha Baron Cohen indossa un costume grasso e delle protesi per somigliare al presidente Donald Trump, precipitandosi alla convention del CPAC per portare in dono sua figlia al vice-presidente Mike Pence. Una sequenza bizzarra, con Borat/Trump che interrompe il discorso di Pence.

Secondo quanto dichiarato da Sacha Baron Cohen è quasi un miracolo che la scena sia riuscita. Parlandone al The Ellen DeGeneres Show, Cohen ha raccontato:"Mi hanno trasformato. Avevamo un gruppo di protesi che mi trasformava in Donald Trump. Poi ho indossato una tuta grassa, una specie di tuta grassa da 55 pollici perché è quello che mi è stato detto per equiparare perfettamente la sua taglia alle protesi. Poi ho avuto un travestimento diverso. Ho fatto i capelli di Trump in modo diverso. Ho superato la sicurezza del CPAC, ho superato la TSA, e in realtà la TSA si prendeva gioco di me e oltrepassando con il petto è partito il segnale acustico. Ero terrorizzato, ovviamente, nel momento in cui hanno toccato il mio corpo. Era un costume grasso, quindi non mi sarebbe stato permesso di entrare. Hanno detto 'Che cos'è signore? Perché suona?' e io 'Si tratta del pacemaker'".



"Poi è suonato una seconda volta e mi hanno detto 'Ok, cos'è quello? Il filo del pacemaker?' e io 'Si, si. Naturalmente' e mi hanno fatto entrare".

L'attore e comico è tornato nel ruolo che gli diede popolarità nel 2006, interpretando un giornalista kazako in visita negli Stati Uniti.