Borat 2: ecco come si scrive una sceneggiatura basata sulle improvvisazioni di Baron Cohen

Borat - Seguito di film cinema è approdato alla fine dello scorso anno su Amazon Prime Video e da allora è stato acclamato sia dal pubblico che dalla critica specializzata; agli ultimi Oscar ha ottenuto due nomination, una per la migliore attrice non protagonista a Maria Bakalova e una per la sceneggiatura non originale scritta a più mani.

In un recente articolo pubblicato sull'Hollywood Reporter sono stati contattati proprio gli sceneggiatori della pellicola che hanno ottenuto questo fantastico riconoscimento e uno di loro ha provato a spiegare in che modo si lavora con Sacha Baron Cohen, un comico che di solita improvvisa tantissimo sul set di ogni suo film.

14 anni dopo l'uscita del primo Borat, Baron Cohen ha infatti reclutato otto sceneggiatori per assemblare lo script del sequel, questi sono Anthony Hines, Peter Baynham e Dan Mazer, ma anche Dan Swimer e Lee Kern, che hanno lavorato anche al precedente lavoro di Cohen, la serie Who Is America? su HBO, e inoltre anche Erica Rivinoja, Jena Friedman e Nina Pedrad.

Secondo il capo sceneggiatore Hines, questo script poco convenzionale ha avuto origini molto convenzionali: "Ci siamo riuniti nella writers room, abbiamo buttato giù delle idee e iniziato a scrivere delle linee guida che poi si sono trasformate in un trattamento. Alla fine abbiamo ottenuto una sceneggiatura finale molto convenzionale dove tutti i personaggi - fatta eccezione per Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova - erano persone reali. Mentre scrivi diciamo che prevedi cosa ti piacerebbe dicessero nelle scene".

Hines ha proseguito: "Quando abbiamo iniziato a scrivere il film non sapevamo quanta enfasi avrebbe avuto la parte della satira politica o il rapporto padre-figlia. Quest'ultima parte è diventata più intensa una volta capito il livello di bravura di Maria e anche una volta appurato che era lei il motore emotivo del film, così abbiamo riscritto tutto concentrandoci su questa relazione e rendendola più centrale".

In seguito arrivò il COVID-19 e gli sceneggiatori inserirono l'argomento senza far deragliare il nucleo centrale del film, che era sempre la relazione tra Borat e Tutar.

Su queste pagine trovate la recensione di Borat 2, mentre il film ha ottenuto un record per la sceneggiatura ai prossimi Oscar.