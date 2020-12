Borat 2, come sono arrivati al perfetto cameo di Tom Hanks

Una delle commedie più brillanti e al contempo demenziali dell'anno è senza dubbio Borat - Seguito di Film con Sacha Baron Cohen, che nel giro di neanche due ore ha saputo affrontare tante criticità politiche e sociali dell'America degli ultimi anni, addentrandosi anche nel lockdown causato dalla Pandemia di Coronavirus.

Mettendo da parte politica e società, comunque, in queste righe vogliamo tornare a parlare del film soffermandosi su quel cameo di Tom Hanks. Alla fine di Borat 2 c'è infatti una scena esilarante in cui il giornalista kazako scatta una foto a Tom Hanks in Australia e poi gli tossisce addosso per prendersi gioco di lui, essendo stato proprio Hanks la prima star al mondo ad aver annunciato la sua positività al Covid-19. L'idea era quella di fare di Borat il Paziente Zero.



A parlare della scena descritto come "praticamente perfetta" è recentemente intervenuto il regista del film Jason Woliner, che ha rivelato: "Una volta che abbiamo avuto l'idea di rendere Borat il paziente zero, qualcuno ha scherzato sul fatto di farlo volare fino a Sidney e tossire su Tom Hanks. Sacha conosce bene Tom e gli ha inviato un'email, con noi che semplicemente abbiamo incrociato le dita sperando gli rispondesse. Ha detto 'certo'. Quella è una delle sequenza che abbiamo scritto, non è stata un'imboscata a una delle star più amate d'America".



Vi lasciamo alla nostra recensione di Borat - Seguito di Film.