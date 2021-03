Borat 2 fa centro agli Oscar: è un nuovo record per la miglior sceneggiatura, ecco quale!

Sono state annunciate ufficialmente ieri le candidature alla prossima edizione degli Academy Awards e tra le sorprese spicca l'attenzione ricevuta da Borat - Seguito di film cinema, sequel di Borat, con due nomination nelle categorie più importanti, tra cui una in particolare capace di battere un record davvero molto particolare.

L'Academy ha nominato Maria Bakalova tra le migliori attrici non protagoniste e ben nove persone alla miglior sceneggiatura non originale. Solitamente in questa categoria i professionisti nominati sono uno o due, ma in questo caso allo script di Borat 2 hanno partecipato davvero tante persone.



Prima di queste nomination il record apparteneva a Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995), che vide sette persone impegnate nella fase di scrittura (Joel Cohen, Alec Sokolow, Andrew Stanton e Joss Whedon per la sceneggiatura e Pete Docter, John Lasseter, Joe Raft e Andrew Stanton per il soggetto). Ora con Borat 2 troviamo candidati Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman e Lee Kern, con Nina Pedrad per il soggetto. Quattro nomi in più rispetto al primo Borat.

Nell'eventualità che Borat vinca il premio annienterebbe il record del numero di autori premiati con l'Oscar per la stessa sceneggiatura.



