Borat 2, ecco il bizzarro e lunghissimo titolo ufficiale del film di Sacha Baron Cohen

Finalmente il sequel di Borat star per tornare e il titolo ufficiale è in linea con la follia che contraddistingue il personaggio interpretato da Sacha Baron Cohen. Si tratta del primo seguito del film del 2006 che lanciò Baron Cohen come eccentrica star di Hollywood e gli aprì le porte a diverse altre produzioni di successo.

Il titolo originale è Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. Un titolo che certamente vi porterà via qualche minuto del vostro tempo nel leggerlo ma che rappresenta perfettamente il film e il personaggio di Sacha Baron Cohen.



I dettagli sulla trama del film sono ancora piuttosto oscuri e per il momento si sa soltanto che è stato girato di nascosto e che è già stato proiettato da Cohen. Tutti gli altri dettagli sono ignoti, dal regista al produttore, così come il distributore.

L'unica certezza è il ritorno del mattatore Sacha Baron Cohen nel ruolo del personaggio televisivo kazako Borat.

Il primo film incassò circa 260 milioni di dollari e in questi mesi su YouTube circolano diversi video che mostrano Cohen in giro per Los Angeles. Nel corso della produzione del film, Cohen ha imperversato in incognita con personaggi quali Mike Pence e Rudy Giuliani.

