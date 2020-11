Borat 2, arrivano pressioni contro Sacha Baron Cohen per bandire il film dagli Oscar 2021!

I problemi per il sequel di Borat sembrano non finire. Com'era prevedibile. Una coalizione guidata dalla Kazakh-American Association e dal Council on American-Islamic Relations (CAIR) ha lanciato una campagna di lobbying volta ad escludere Borat 2 dalla maggior parte dei premi principali di questa stagione cinematografica.

Il team, che comprende anche membri della comunità etnica kazaka globale, ha scritto diverse lettere all'Academy of Motion Pictures Arts & Sciences, e ad altre importanti associazioni cinematografiche per cercare di vietare di prendere in considerazione il sequel con Sacha Baron Cohen a causa di quello che viene chiamato 'razzismo, bigottismo e discriminazione contro il Kazakistan e la sua popolazione'.

"La comunità kazaka nel mondo è sottorappresentata e intrinsecamente vulnerabile. Sacha Baron Cohen comprende questo fatto e sfrutta il popolo kazako dirottando la nostra identità etnica, facendo whitewashing e incitando a molestie nei nostri confronti. Considerando il clima politico socialmente consapevole di oggi e le nuove politiche sulla diversità adottato dalle associazioni cinematografiche di tutto il mondo, è incredibile che un film che rimprovera apertamente, bullizza e traumatizza una nazione di persone di colore sia ancora una forma d'intrattenimento accettabile" ha dichiarato il CEO di Holly Film Academy, Gia Noortas.

Le lettere arrivano a distanza di tredici anni dalla candidatura all'Oscar per la miglior sceneggiatura adattata per il lavoro sul primo film. Le missive sono state scritte anche alla Hollywood Foreign Press Association, alla Directors Guild of America, e alla British Academy of Film and Television Arts. Il filo conduttore che lega tutte queste lettere è il fatto che il film imponga 'danni concreti al popolo kazako' attraverso false raffigurazioni di 'violenza, sessismo e antisemitismo'.



