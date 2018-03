Booster Gold: Greg Berlanti conferma che i piani per un film esistono ancora

Non se ne parlava da tempo, ma mesi fa era emersa la notizia che la Warner Bros, in mezzo ai suoi tanti progetti, stesse sviluppando un film su

Adesso, è Greg Berlanti a conferma come il film sia ancora in fase di lavorazione presso lo studio di produzione; durante la promozione di Love, Simon, il produttore dietro al successo dei serial della The CW (Arrow, The Flash) ha dichiarato: “È ancora in lavorazione alla DC. Ho scritto un primo trattamento, stanno cercando di capire sia cosa serva per realizzarlo e quello che rimane ancora da aggiungere”. Berlanti ha poi aggiunto che lo studio deve ancora capire come inserire il film all’interno del loro grande universo: “Sta a loro stabilirlo, stanno ancora cercando di ordinare il loro lavoro”.

Il Booster Gold della DC è in realtà Michael Jon Carter, un atleta del college proveniente dal 25° secolo che, dopo essere stato visto prendere tangenti, è costretto a lasciare il football e accettare un lavoro come portiere di notte in un museo. Qui, ruba delle apparecchiature ad alta tecnologia e le usa per viaggiare indietro nel tempo e farsi un nome come supereroe dei nostri tempi.

Varie e diverse iterazioni di Booster Gold hanno affrontato la sua ossessione per la fama in modo diverso negli anni: nella prima serie di Booster Gold dello scrittore/artista Dan Jurgens, il personaggio voleva meramente diventare ricco e famoso, perché questo era il percorso cui puntava prima di perdere tutto. Durante la run di Keith Giffen e J.M. .DeMatteis su Justice League Internazional, i suoi piani per diventare rapidamente ricco hanno preso una piega decisamente comica, con Booster e il suo migliore amico Ted "Blue Beetle" Kord che fungono da Stanlio e Ollio dei supereroi. Infine, Booster Gold è stato reinventato come un Maestro del Tempo.

Non c'è ovviamente ancora una data ufficiale di uscita per Booster Gold e nessun regista ufficialmente coinvolto nel progetto.