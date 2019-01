Booster Gold apparirà nel film dedicato a Blue Beetle?

Se i report del sito Geeks Worldwide sono reali, nel nuovo film della DC Entertainment dedicato al personaggio di Blue Beetle vedremo un altro ben noto supereroe della casa editrice in una sorta di 'comparsata'.

Stando al sito, nel film in fase di sviluppo dedicato al personaggio di Blue Beetle vedremo anche un'apparizione del supereroe noto come Booster Gold. E' da precisare che è un rumor tutt'altro che confermato e che, visto che il progetto è in fase embrionale, ogni decisione potrebbe variare giorno dopo giorno.

C'è da dire che, stando alle informazioni trapelate in rete, il film dedicato a Blue Beetle sarà incentrato sulla versione adolescente e messicana di Jaime Reyes, che è diventato Blue Beetle dopo Dan Garret e Ted Kord. Il personaggio ha debuttato in Infinite Crisis #5 nel 2005, per poi ricevere una serie stand-alone dedicata totalmente a lui. Nei fumetti originali, Reyes trova lo scarabeo del vecchio Blue Beetle e lo porta a casa, incuriosito. Questo, però, diventato 'vivo', si fonde con la sua spina dorsale durante la notte, donandogli un'armatura che può modificare la sua forza e velocità, e creare armi, scudi e ali.

Stando alle speculazioni, Reyes sarà addestrato dal Blue Beetle originale, Ted Kord, e questo porterebbe ad una facile apparizione di Michael Jon Carter in arte Booster Gold. E' noto che Kord e Carter, nei fumetti, hanno spesso fatto coppia, ricevendo addirittura un fumetto team-up chiamato Blue & Gold. Vi terremo aggiornati su possibili sviluppi sulla vicenda.