Booksmart: guarda i primi sei minuti del debutto alla regia di Olivia Wilde

Annapurna Pictures ha diffuso in streaming i primi sei minuti completi di Booksmart, pellicola che segna il debutto alla regia di un lungometraggio per l'attrice Olivia Wilde e già presentata in anteprima al SXSW Festival.

Questi primi minuti del lungometraggio mostrano fin da subito lo stretto rapporto che lega le due protagoniste principali, giunte alla fase conclusiva della loro esperienza liceale. Al rientro a scuola, le due hanno modo di parlare con il preside - interpretato da Jason Sudeikis - e di conversare con gli altri elementi della loro classe, tra cui spicca una ragazza insolitamente attratta dal personaggio di Kaitlyn Dever e due ragazzi che vogliono proporre un adattamento personale della rassegna newyorkese Shaskespeare in the Park.

La trama generale del debutto alla regia di Olivia Wilde, come mostrato dal trailer, segue i personaggi di Beanie Feldstein (Lady Bird) e Kaitlyn Dever (Detroit), migliori amiche, nonché acclamate superstar della scuola, che saranno così determinate a non essere inferiori ai loro coetanei da intraprendere la missione di compensare quattro anni di divertimento in una sola notte. Del cast fanno parte anche Jessica Williams, come detto Jason Sudeikis, Lisa Kudrow, Will Forte e Mike O’Brien.

La sceneggiatura di Booksmart è stata scritta da Emily Halpern e Sarah Haskins, con un’iniziale revisione di Susanna Fogel ed un rimaneggiamento da parte di Katie Silberman. Il cast tecnico tutto al femminile, così come donne sono le protagoniste di questa storia, soddisferà l’intento originario delle produttrici di offrire maggiori opportunità di lavoro alle donne nell’industria dell’intrattenimento.

Presentata al South by Southwest Film Festival in Texas, Booksmart approderà nelle sale statunitensi il prossimo 24 maggio. Ancora nessuna data italiana è stata comunicata.